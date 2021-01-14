Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - İnegölspor erteleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün erteleme maçları oynanacaktır. Mislicom 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - İnegölspor erteleme maçıdır. Peki Ankara Demirspor - İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - İnegölspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - İnegölspor maçı 14 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır. Ankara Demirspor - İnegölspor maçı erteleme maçıdır. Bugün oynanacaktır. Maç 11. haftanın erteleme maçıdır.

ANKARA DEMİRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - İnegölspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - İNEGÖLSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ADNAN DENİZ KAYATEPE(Hakem)

TURHAN AKBAŞ(1. Yardımcı Hakem)

KADİR BEYAZ(2. Yardımcı Hakem)

AHMET BALKAN(Dördüncü Hakem)

HÜDAVERDİ SAVCI(Gözlemci)

YUSUF ERDEMİR(Temsilci)