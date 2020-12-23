Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Ankara'da oynanacak.
ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
SAİT TUZCU(Hakem)
CANKUT GÖNENÇ(1. Yardımcı Hakem)
YUNUS DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)
KENAN YARAR(Gözlemci)
RAMAZAN GÜN(Temsilci)
BÜNYAMİN DAŞDEMİR(Temsilci)