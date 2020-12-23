Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 23 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

SAİT TUZCU(Hakem)

CANKUT GÖNENÇ(1. Yardımcı Hakem)

YUNUS DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)

KENAN YARAR(Gözlemci)

RAMAZAN GÜN(Temsilci)

BÜNYAMİN DAŞDEMİR(Temsilci)