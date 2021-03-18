Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.03.2021 02:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:05
Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Afjet Afyonspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ŞEREF TAŞTAN(Hakem)

KEREM İLİTANGİL(1. Yardımcı Hakem)

KADİR AKILLI(2. Yardımcı Hakem)

BERKAN ÇETİN(Dördüncü Hakem)

HASAN KÜPELİ(Gözlemci)

AHMET AKSOYEK(Temsilci)

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