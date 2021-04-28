Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Mislicom 2.Lig Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 36. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANKARA DEMİRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Demirspor - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANKARA DEMİRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Ankara'da oynanacak.

ANKARA DEMİRSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

ERDEM TEMEL(Hakem)

TOLGA ATASOY(1. Yardımcı Hakem)

ERCAN AKDENİZ(2. Yardımcı Hakem)

ÖNDER TURGAY DEMİRDAK(Dördüncü Hakem)

ZAFER KORKMAZ(Gözlemci)

ERTUĞ BÜYÜK(Temsilci)

HÜSEYİN KARA(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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