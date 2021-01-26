Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

26.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:41
Mislicom 2.Lig Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün 20. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı 26 Ocak Salı günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Erzincan'da oynanacak.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - AMED SPORTİF FAALİYETLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

FERHAN KESTANLIOĞLU(Hakem)

CEMALETTİN GÜNDOĞDULAR(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ(2. Yardımcı Hakem)

ERDEM DEMİRTAŞ(Dördüncü Hakem)

RAHİM ONAR(Gözlemci)

SİNAN IŞIK(Temsilci)

LEVENT ÇAKMUR(Temsilci)

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