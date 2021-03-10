Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer maçıdır. Peki Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 27. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AMED SPORTİF FAALİYETLER - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer maçı 10 Mart Çarşamba günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed Sportif Faaliyetler - Sarıyer maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - SARIYER MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - SARIYER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

HASAN AVCI(Hakem)

KÜRŞATHAN AKIN(1. Yardımcı Hakem)

MUHAMMET ALİ DOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Dördüncü Hakem)

M.ORHAN ANŞİN(Gözlemci)

NEVZAT SÜZEN(Temsilci)

ERHAN SÜYEK(Temsilci)