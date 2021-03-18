Mislicom 2.Lig Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK maçıdır. Peki Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 29. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK maçı 18 Mart Perşembe günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ÇORUM FK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Diyarbakır'da oynanacak.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU(Hakem)

TOLGA ATASOY(1. Yardımcı Hakem)

MELİH KURTULUŞ(2. Yardımcı Hakem)

EMRE BULUT(Dördüncü Hakem)

MURAT ŞAHİN(Gözlemci)

ALİ KOÇ(Temsilci)

AYTEKİN AŞICI(Temsilci)