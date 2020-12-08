Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?
Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı 8 Aralık Salı günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.
AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Zafer Stadı, Afyon'da oynanacak.
AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?
EMRE KORKMAZ(Hakem)
MERT BAYKAL(1. Yardımcı Hakem)
HASAN CEBECİ(2. Yardımcı Hakem)
OKAN KAYATAŞ(Dördüncü Hakem)
MAHMUT KOCA(Gözlemci)
HÜSEYİN DEMİR(Temsilci)
İLHAN KARSLI(Temsilci)