Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugükü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı 8 Aralık Salı günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor - Anagold 24Erzincanspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Zafer Stadı, Afyon'da oynanacak.

AFJET AFYONSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

EMRE KORKMAZ(Hakem)

MERT BAYKAL(1. Yardımcı Hakem)

HASAN CEBECİ(2. Yardımcı Hakem)

OKAN KAYATAŞ(Dördüncü Hakem)

MAHMUT KOCA(Gözlemci)

HÜSEYİN DEMİR(Temsilci)

İLHAN KARSLI(Temsilci)