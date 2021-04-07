Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mislicom 2.Lig Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak Misli com 2. lig karşılaşmalarından birisi Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?

Mislicom 2. lig mücadeleleri tüm hızıyla deva ediyor. Bugün Grup Beyaz 32. haftanın maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçıdır. Peki ikinci lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?

AFJET AFYONSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır.

AFJET AFYONSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Afjet Afyonspor - Kahramanmaraşspor maçı Misli web sitesinden ve uygulamasından canlı olarak yayınlanacaktır.

AFJET AFYONSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Afyon'da oynanacak.

AFJET AFYONSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

AHMET BALKAN(Hakem)

RAMAZAN UFUK AVDAŞ(1. Yardımcı Hakem)

ALP OSMAN KARAOSMANOĞLU(2. Yardımcı Hakem)

TOLGA TUGAY İNAN(Dördüncü Hakem)

HÜDAVERDİ SAVCI(Gözlemci)

KORAY BAKIŞ(Temsilci)

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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