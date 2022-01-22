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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında iki maç oynandı

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında iki maç oynandı
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında iki maç oynandı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında iki maç oynandı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor-Fethiye Belediyespor: 84-72

Finalspor-Beysu Konyaspor: 73-81

Karşıyaka Bornova Belediyesi- Akhisar Belediyespor arasındaki karşılaşma ise konuk takımın başantrenörü Cengiz Karadağ'ın rahatsızlanması ve hastanede anjiyo olması nedeniyle yarıda kaldı. İki takımın anlaşması sonucu karşılaşmanın ileri bir tarihte tamamlanmasına karar verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

Akhisar Belediyespor, Bornova Belediyesi, basketbol, Türkiye, Spor, Haber

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