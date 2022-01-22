Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftasında iki maç oynandı.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor-Fethiye Belediyespor: 84-72

Finalspor-Beysu Konyaspor: 73-81

Karşıyaka Bornova Belediyesi- Akhisar Belediyespor arasındaki karşılaşma ise konuk takımın başantrenörü Cengiz Karadağ'ın rahatsızlanması ve hastanede anjiyo olması nedeniyle yarıda kaldı. İki takımın anlaşması sonucu karşılaşmanın ileri bir tarihte tamamlanmasına karar verildi.