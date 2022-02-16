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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasından ertelenen müsabakada HDI Sigorta Antalya Güneşi, Sigortam.Net'i 68-60 mağlup etti.

ANTALYA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasından ertelenen müsabakada HDI Sigorta Antalya Güneşi, Sigortam.Net'i 68-60 mağlup etti.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotu 17-17 eşitlikle sona ererken, Sigortam.Net devreye 35-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 52-45 önde tamamlayan HDI Sigorta Antalya Güneşi, karşılaşmadan 68-60 galibiyetle ayrıldı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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