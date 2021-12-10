Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası yapılan tek mücadeleyle başladı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası yapılan tek mücadeleyle başladı.
Haftanın açılış müsabakasında Fethiye Belediyespor, Ted Ankara Kolejliler'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, ilk yarısını 46-41 önde kapattığı karşılaşmada parkeden 104-70 galip ayrıldı.
Ligde 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla devam edecek.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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