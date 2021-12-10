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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası yapılan tek mücadeleyle başladı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftası yapılan tek mücadeleyle başladı.

Haftanın açılış müsabakasında Fethiye Belediyespor, Ted Ankara Kolejliler'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, ilk yarısını 46-41 önde kapattığı karşılaşmada parkeden 104-70 galip ayrıldı.

Ligde 11. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 müsabakayla devam edecek.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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