Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Ali Rıza Akkır - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta maçında Fethiye Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 97-89 yendi.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta maçında Fethiye Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 97-89 yendi.
Beşkaza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 54-50 önde tamamlayan Fethiye Belediyespor, karşılaşmayı da 97-89 kazandı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Ali Rıza Akkır - Spor