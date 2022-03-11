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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA - Ali Rıza Akkır - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta maçında Fethiye Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 97-89 yendi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 23. hafta maçında Fethiye Belediyespor, Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 97-89 yendi.

Beşkaza Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 54-50 önde tamamlayan Fethiye Belediyespor, karşılaşmayı da 97-89 kazandı.

AA / Ali Rıza Akkır - Spor

basketbol, Karşıyaka, Fethiye, Türkiye, Spor, Haberler

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