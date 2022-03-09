Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA - Erkan Tiryaki - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21. haftadan ertelenen maçta OGM Ormanspor, sahasında Akran Gemlik Basketbol'u 72-56 yendi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21. haftadan ertelenen maçta OGM Ormanspor, sahasında Akran Gemlik Basketbol'u 72-56 yendi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 18-13 önde tamamlayan OGM Ormanspor, soyunma odasına da 33-30 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 49-45'lik üstünlükle geçen başkent temsilcisi, final periyodunda farkı açtı ve sahadan 72-56'lık skorla galip ayrıldı.
OGM Ormanspor, 22. maçında 14. galibiyetini elde ederken, Akran Gemlik Basketbol 12. yenilgisini yaşadı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Erkan Tiryaki - Spor