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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA, Ercan Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 76-62 yendi.

MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 76-62 yendi.

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 36-35 geride tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla rakibine 76-62 üstünlük sağladı.

AA / Ercan Doğan - Spor

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Haberler

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