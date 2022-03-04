Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA, Ercan Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 76-62 yendi.
MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor'u 76-62 yendi.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 36-35 geride tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla rakibine 76-62 üstünlük sağladı.
AA / Ercan Doğan - Spor