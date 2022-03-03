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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA, Emre Doğan - Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 19. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, deplasmanda Akran Gemlik Basketbol'u 80-73 mağlup etti.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 19. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, deplasmanda Akran Gemlik Basketbol'u 80-73 mağlup etti.

Gemlik Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Akran Gemlik Basketbol, 17-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, soyunma odasına 37-31 üstün gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, üçüncü periyodunu 47-43 önde geçtiği müsabakadan 80-73 galip ayrıldı.

AA / Emre Doğan - Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kağıtspor, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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