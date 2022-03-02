Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta TED Ankara Kolejliler, Akhisar Belediye Basketbol'u 87-65 yendi.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta TED Ankara Kolejliler, Akhisar Belediye Basketbol'u 87-65 yendi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 17'e (65-48) çıkaran TED Ankara Kolejliler, sahadan 87-65 galibiyetle ayrıldı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor