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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta TED Ankara Kolejliler, Akhisar Belediye Basketbol'u 87-65 yendi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta TED Ankara Kolejliler, Akhisar Belediye Basketbol'u 87-65 yendi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 25-13 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 44-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 17'e (65-48) çıkaran TED Ankara Kolejliler, sahadan 87-65 galibiyetle ayrıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

TED Ankara Kolejliler, basketbol, Akhisar, Türkiye, Spor, Haberler

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