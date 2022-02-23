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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA, Emrah Oktay - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol'u 77-75 yendi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, deplasmanda Akhisar Belediye Basketbol'u 77-75 yendi.

Akhisar Belediye Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreği 12-12 beraberlikle tamamlanırken devre arasına konuk takım 32-31 önde girdi.

Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü çeyreğini 55-52 üstün geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, sahadan 77-75 galip ayrıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, basketbol, Akhisar, Türkiye, Spor, Haberler

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