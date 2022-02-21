Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA, Emre Doğan - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftası, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftası, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Samsunspor, sahasında Sigortam.net'i 66-61 mağlup etti.
Ligde bu hafta oynanması gereken Mamak Belediyespor-Fethiye Belediyespor karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.
AA / Emre Doğan - Spor