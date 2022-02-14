Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. hafta maçında OGM Ormanspor sahasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya 86-78 yenildi.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 19. hafta maçında OGM Ormanspor sahasında Bornova Belediyesi Karşıyaka'ya 86-78 yenildi.
Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını OGM Ormanspor 44-43 önde tamamladı.
İkinci yarısı da çekişmeli geçen müsabakada Bornava Belediyesi Karşıyaka, OGM Ormanspor'u 86-78 yendi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor