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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA, Emrah Oktay - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta, ertelenen tek müsabaka haricinde tamamlandı.

MERSİN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 18. hafta, ertelenen tek müsabaka haricinde tamamlandı.

Ligde günün tek maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor'u konuk etti.

Edip Buran Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın normal süresi 78-78 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya giden karşılaşmayı konuk takım 94-88 kazandı.

Bu haftada oynanması gereken HDI Sigorta Antalya Güneşi-Sigortam.net maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

AA / Emrah Oktay - Spor

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Mersin, Spor, Haber

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