Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA, Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında Mamak Belediyespor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 80-77 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında Mamak Belediyespor, sahasında Beysu Konyaspor Basketbol'u 80-77 yendi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 47-42'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Mamak Belediyespor, sahadan 80-77 galip ayrıldı.

Mamak Belediyespor, 18. maçında 12. galibiyetini elde ederken, Konya ekibi 6. yenilgisini yaşadı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Mamak Belediyesi, Konyaspor, basketbol, Türkiye, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title