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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 77-72 yendi.

MERSİN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 77-72 yendi.

TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında soyunma odasına 47-40 geride giren konuk ekip, ikinci devredeki üstün performansıyla sahadan 77-72 galip ayrıldı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

TED Ankara Kolejliler, basketbol, Türkiye, Mersin, Spor, Haber

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