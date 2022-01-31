Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 77-72 yendi.
MERSİN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 17. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda TED Ankara Kolejliler'i 77-72 yendi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında soyunma odasına 47-40 geride giren konuk ekip, ikinci devredeki üstün performansıyla sahadan 77-72 galip ayrıldı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor