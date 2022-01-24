Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.net'i 79-76 yendi.
MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 16. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Sigortam.net'i 79-76 yendi.
Muradiye Spor Salonu'nda oynanan 16. haftanın son karşılaşmasının ilk yarısını 42-37 önde tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 79-76 kazandı.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri