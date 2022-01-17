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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 92-82 yendi.

MERSİN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 92-82 yendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı da 46-43 önde bitirdi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Türkiye, Mersin, Spor, Haber

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