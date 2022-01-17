Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 92-82 yendi.
MERSİN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Mersin Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Bornova Belediyesi Karşıyaka'yı 92-82 yendi.
Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Mersin Büyükşehir Belediyespor, ilk yarıyı da 46-43 önde bitirdi.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri