Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonda ilk yarının son haftası ertelenen maçlar dışında tamamlandı.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonda ilk yarının son haftası ertelenen maçlar dışında tamamlandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fethiye Belediyespor-Sigortam.Net: 65-78
Samsunspor-Akran Gemlik Basketbol: 86-74
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 88-56
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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