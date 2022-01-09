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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonda ilk yarının son haftası ertelenen maçlar dışında tamamlandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonda ilk yarının son haftası ertelenen maçlar dışında tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fethiye Belediyespor-Sigortam.Net: 65-78

Samsunspor-Akran Gemlik Basketbol: 86-74

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 88-56

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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