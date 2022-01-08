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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasına 2 maçla devam edildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasına 2 maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Mamak Belediyespor- Ted Ankara Kolejliler : 63-77

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor: 86-76

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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