Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Akran Gemlik Basketbol, sahasında Mamak Belediyespor'u 82-80 mağlup etti.
Ligde bu hafta oynanması gereken Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı 17 Ocak'a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Sigortam.net müsabakası ise 16 Şubat'a ertelendi.
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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