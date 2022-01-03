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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Akran Gemlik Basketbol, sahasında Mamak Belediyespor'u 82-80 mağlup etti.

Ligde bu hafta oynanması gereken Bornova Belediyesi Karşıyaka-Mersin Büyükşehir Belediyespor maçı 17 Ocak'a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Sigortam.net müsabakası ise 16 Şubat'a ertelendi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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