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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, 3 maçla başladı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftası, 3 maçla başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde bugünh oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beysu Konyaspor Basketbol- Fethiye Belediyespor: 99-82

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 77-81

OGM Ormanspor-Finalspor: 78-71

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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