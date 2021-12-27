Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftasında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Akhisar Belediye Basketbol'u 89-67 yendi.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 13. haftasında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Akhisar Belediye Basketbol'u 89-67 yendi.
Ligde 13. hafta, Ankara'da oynanan maçla sona erdi.
İlk yarı sonunda soyunma odasına 41-37 önde giden ev sahibi Mamak Belediyespor, sahadan 89-67 galip ayrıldı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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