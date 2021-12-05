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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 müsabaka oynandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 müsabaka oynandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor : 71-70

Mersin Büyükşehir Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 87-79

Bornova Belediyesi Karşıyaka-Finalspor: 73-66

Ligin 10. haftası yarın OGM Ormanspor ile Beysu Konyaspor Basketbol arasında oynanacak mücadeleyle sona erecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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