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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasında 3 müsabaka oynandı.

MERSİN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasında 3 müsabaka oynandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Finalspor- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 85-73

Mamak Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 78-71

Sigortam.net-Akran Gemlik Basketbol: 84-67

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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