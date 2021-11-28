Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasında 3 müsabaka oynandı.
MERSİN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasında 3 müsabaka oynandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Finalspor- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 85-73
Mamak Belediyespor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 78-71
Sigortam.net-Akran Gemlik Basketbol: 84-67
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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