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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edildi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 80-76

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyesi Karşıyaka: 83-77

HDI Sigorta Antalya Güneşi-Samsunspor: 72-89

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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