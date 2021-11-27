Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edildi.
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 80-76
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyesi Karşıyaka: 83-77
HDI Sigorta Antalya Güneşi-Samsunspor: 72-89
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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