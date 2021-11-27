Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9. haftasına 3 maçla devam edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fethiye Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol: 80-76

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bornova Belediyesi Karşıyaka: 83-77

HDI Sigorta Antalya Güneşi-Samsunspor: 72-89

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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