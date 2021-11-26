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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında OGM Ormanspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 69-65 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında OGM Ormanspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 69-65 yendi.

OGM Ormanspor bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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