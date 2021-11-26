Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında OGM Ormanspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 69-65 yendi.

OGM Ormanspor bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise 5. kez mağlup oldu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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