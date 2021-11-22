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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. haftanın kapanış maçında Mamak Belediyespor, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 85-80 yendi.

ANTALYA (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. haftanın kapanış maçında Mamak Belediyespor, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 85-80 yendi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-20 ev sahibi takım önde kapatmasına rağmen soyunma odasına HDI Sigorta Antalya Güneşi 43-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte tekrar öne geçen Mamak Belediyespor, final periyoduna çift haneli farkla üstün girdi: 69-59. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, sahadan 85-80 galip ayrıldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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