Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Fethiye Belediyespor'u uzatma sonucunda 92-90 mağlup etti.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 8. haftasında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Fethiye Belediyespor'u uzatma sonucunda 92-90 mağlup etti.
Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip ilk yarıyı 42-39 önde tamamladı. Fethiye Belediyespor ikinci yarıda dengeyi sağlayınca normal süre 80-80 beraberlikle tamamlandı.
Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuran Bornova Belediyesi Karşıyaka, karşılaşmayı 92-90 kazandı.
AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
Haberi Kaydet