Misli.com, Trabzonspor'a sponsor oldu Trabzonspor ile Misli.com arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağlandı.

Trabzonspor ile Misli.com arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağlandı. Trabzonspor, Misli.com ile gerçekleştirdiği anlaşmanın detaylarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir. Kamuoyuna duyurulur."

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA