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Misli.com, Trabzonspor'a sponsor oldu

Trabzonspor ile Misli.com arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağlandı.

Misli.com, Trabzonspor'a sponsor oldu
22.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:17

Trabzonspor ile Misli.com arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması sağlandı.

Trabzonspor, Misli.com ile gerçekleştirdiği anlaşmanın detaylarını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL + KDV ödeyecektir. Kamuoyuna duyurulur."


- İstanbul

Kaynak: DHA

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