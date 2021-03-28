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Misli.com Sultanlar Ligi play-off

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor
Misli.com Sultanlar Ligi play-off

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz, Hande Korkut (Pınar Atasever, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Stella)Galatasaray HDI Sigorta: Gizem Güresen, Ergül Eroğlu, Çağla Akın,...

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Leeds United'da Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları taraftarları çılgına çevirdi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset Cemre Erkul, Maret, Aslıhan Kılıç, Meryem Boz, Hande Korkut (Pınar Atasever, Hande Korkut, Pelin Özkılıçcı, Stella)

Galatasaray HDI Sigorta: Gizem Güresen, Ergül Eroğlu, Çağla Akın, Tatiana, Alesia, Hazal Selin Arifoğlu (Güldeniz Önal, Beren Yeşilırmak, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın)

Setler: 29-27, 25-15, 23-25, 29-27

Süre: 126 dakika (34, 25, 30, 37)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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