Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor

Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final serisi yarın başlıyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank'ın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi maçları yarından itibaren oynanacak.

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Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile VakıfBank'ın şampiyonluk mücadelesi vereceği play-off final serisi maçları yarından itibaren oynanacak.

Serinin ilk maçında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı ağırlayacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA'yı, VakıfBank ise Türk Hava Yolları'nı eleyerek finale yükseldi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe Opet-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

13 Nisan Salı:

19.30 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

16 Nisan Cuma:

20.30 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)

Gerekmesi halinde dördüncü ve beşinci maçların programı ise daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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