Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon 4 maç dışında tamamlandı
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon 4 maç dışında tamamlandı

28.02.2021 20:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:52
Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon 4 maç dışında tamamlandı

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon 4 erteleme maçı dışında tamamlandı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezon 4 erteleme maçı dışında tamamlandı.

Ligde 30. ve son hafta maçlarının ardından ilk üç sırada yer alan VakıfBank, Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, play-off 1. etabında oynamaya hak kazandı.

Play-off 1. etabında yer alacak son takım Türk Hava Yolları'nın oynayacağı erteleme maçlarının ardından belli olacak. Nilüfer Belediyespor ile play-off 1. etabında çekişen Türk Hava Yolları, 29. hafta erteleme maçında 6 Mart Cumartesi Karayolları ile 10 Mart Çarşamba günü de 30. hafta erteleme karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray HDI Sigorta, 7. Aydın Büyükşehir Belediyespor ve 8. Sistem9 Yeşilyurt ise play-off 2. etap maçları oynayacak.

Erteleme maçlarının ardından Türk Hava Yolları ile Nilüfer Belediyespor'ın sıralaması belli olacak. Bu iki takımdan 4. sırada yer alacak ekip play-off 1. etabında, 5. olacak ekip ise play-off 2. etabında yer alacak.

2 erteleme maçı daha oynanacak

Ligde ayrıca 11 Mart Perşembe günü Çan Gençlik Kalespor-VakıfBank, 30. hafta erteleme maçı oynanacak.

Ligin 30. haftasında oynanması gereken ama her iki kulübün Avrupa Kupası maç programları nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmasının tarihi de Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

4 takım küme düştü

Ligde normal sezonun ardından 4 takım küme düştü.

Çan Gençlik Kalespor, İlbank, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas, küme düşen takımlar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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