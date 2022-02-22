Misli.com Sultanlar Ligi'nde erteleme maçları yarın oynanacak
AA, Ercan Doğan - Spor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 ve 17. haftanın erteleme maçları yarın yapılacak.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 14 ve 17. haftanın erteleme maçları yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:
14. Hafta:
13.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent Voleybol)
17. Hafta
13.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor Sarayı)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Bahçeköy Orman Fakültesi)
AA / Ercan Doğan - Spor