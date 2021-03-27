Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5'incilik mücadelesi yarın başlıyor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabı, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabı, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Play-off 5-8'incilik etabının maç programı şu şekilde:
28 Mart Pazar :
15.00 Sistem9 Yeşilyurt-Nilüfer Balediyespor
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta
01 Nisan Perşembe:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor
17.00 Nilüfer Balediyespor-Sistem9 Yeşilyurt
Serilerde 1-1 eşitlik olması durumunda 3. maçlar 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Statü
Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynanan lig etabının ardından puan cetvelinde 5 ile 8. sırada yer alan takımlar 5-8 ve 6-7 şeklinde eşleşti.
Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takımlar, 5'incilik-6'ncılık, kaybeden ekipler ise 7'ncilik-8'incilik müsabakalarına çıkacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur