Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi
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Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi

13.12.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:12
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta sona erdi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 22'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde: Eczacıbaşı VitrA - Çan Gençlik Kale Spor: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)Beylikdüzü Vol.İht. - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (13-25, 8-25, 15-25)Nilüfer Bld. - PTT: 3-0    (25-23, 25-17, 25-19)Kuzeyboru - VakıfBank: 1-3    16-25, 25-22, 13-25, 12-25Fenerbahçe Opet - Karayolları: 3-2    (25-16, 25-22, 22-25, 23-25, 15-8)Sarıyer Bld. - İlbank: 2-3 (26-28, 25-18, 25-14, 13-25, 13-15)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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