Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1
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Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ettiSalon: Aydın Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay-Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir...

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay-Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Tatiana, Sude, Alesia, Beren

Antrenör: Ataman Güneyligil

Setler: (29-27), (25-15), (23-25), (29-27)

Süre: 126 dakika (34, 25, 30, 37 ) - AYDIN

Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Galatasaray HDI Sigorta: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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