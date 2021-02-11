Misli.com 3. Lig'de Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 yendi
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 mağlup etti.
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 mağlup etti.
Çarşamba Yeşilırmak Şehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 berabere sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına Çarşambaspor daha etkili başladı.
50. dakikada Çarşambaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tugay, meşin yuvarlağı ağlarına gönderdi: 1-0.
85. dakikada Çarşambaspor ceza sahasında oluşan karambolde topa dokunan Yalovasporlu Cemal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
90+6. dakikada gelişen Yalovaspor atağında Fatih, topu Çarşambaspor ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Yalovaspor, Çarşambaspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman