Misli.com 3. Lig'de Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 yendi
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Misli.com 3. Lig'de Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 yendi

11.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:34
Misli.com 3. Lig'de Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 yendi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Yalovaspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 2-1 mağlup etti.

Çarşamba Yeşilırmak Şehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 berabere sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına Çarşambaspor daha etkili başladı.

50. dakikada Çarşambaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tugay, meşin yuvarlağı ağlarına gönderdi: 1-0.

85. dakikada Çarşambaspor ceza sahasında oluşan karambolde topa dokunan Yalovasporlu Cemal, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90+6. dakikada gelişen Yalovaspor atağında Fatih, topu Çarşambaspor ağlarına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Yalovaspor, Çarşambaspor karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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