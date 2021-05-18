Misli.com 3. Lig'de play-off yarı final ikinci maçları yarın yapılacak
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Misli.com 3. Lig'de play-off yarı final ikinci maçları yarın yapılacak

Misli.com 3. Lig'de play-off yarı final ikinci maçları yarın yapılacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de play-off yarı final ikinci maçları yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig'de play-off yarı final ikinci maçları yarın oynanacak.

Yarı final eşleşmelerinde tur atlayacak takımlar, 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarınki müsabakaların programı şöyle:

16.00 İskenderun-Fethiyespor (İskenderun 5 Temmuz)

16.00 Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor (Minareli Çavuş Tesisleri)

20.30 Bucaspor 1928-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yeni Buca)

20.30 Esenler Erokspor-Isparta 32 (Esenler Erokspor)

Eşleşmelerde ilk maçların skorları şu şekilde:

Fethiyespor-İskenderun: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-2

Isparta 32-Esenler Erokspor: 0-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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