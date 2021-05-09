Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final rövanşları yarın oynanacak
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Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final rövanşları yarın oynanacak

Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final rövanşları yarın oynanacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final rövanş müsabakaları yarın oynanacak.

Misli.com 3. Lig'de play-off çeyrek final rövanş müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak maç programı şöyle:

1. Grup

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor (1-2)

20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (1-1)

2. Grup

16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun (0-1)

20.30 Fethiyespor-Yomraspor (2-1)

3. Grup:

16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 Spor (0-0)

20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (1-0)

4. Grup:

16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (2-2)

16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor(2-1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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