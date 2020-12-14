Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı
14.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:36
Misli.com 3. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.
Misli.com 3. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.
Dördüncü Grup'ta 6. hafta erteleme maçında Düzcespor, deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-3 mağlup etti.
Aynı grupta tehir edilen 8. hafta müsabakasında ise ???????Kozanspor ile Modafen 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan