Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı
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Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı

14.12.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:36
Misli.com 3. Lig'de erteleme maçları oynandı

Misli.com 3. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.

Misli.com 3. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 2 karşılaşma oynandı.

Dördüncü Grup'ta 6. hafta erteleme maçında Düzcespor, deplasmanda Bayrampaşa'yı 4-3 mağlup etti.

Aynı grupta tehir edilen 8. hafta müsabakasında ise ???????Kozanspor ile Modafen 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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