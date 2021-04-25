Misli.com 3. Lig'de Erbaaspor'u 3-0 mağlup eden Somaspor, 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi

Misli.com 3. Lig 3. Grup 33. hafta mücadelesinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup eden Somaspor, son hafta öncesinde 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Misli.com 3. Lig 3. Grup 33. hafta mücadelesinde Erbaaspor'u 3-0 mağlup eden Somaspor, son hafta öncesinde 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Soma Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 22. dakikasında Uğur Can ile 1-0 üstünlük kuran Somaspor, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. Maçın 58. dakikasında penaltıdan Nurettin Çağlar ve 82. dakikada Oğuzhan Yıldırım'ın golleriyle skoru 3-0'a taşıyan Somaspor, müsabakadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 69'a çıkaran Somaspor, grupta son hafta müsabakalarından önce şampiyonluğunu ilan etti.

2018-2019'da Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen Somaspor, geçen sezon play-off finalinde Pazarspor'a yenilerek 2. Lig vizesi alamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz