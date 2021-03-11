Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Somaspor ile 3-3 berabere kaldı
11.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Somaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Somaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golleri 32. dakikada Tugay, 80. dakikada Serhan ve 89. dakikada Oğuzhan'dan geldi.
Konuk takımın gollerini ise 51. dakikada Onur, 55. dakikada Muhammed ve 67. dakikada Enes kaydetti.
Karşılaşmayı Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ve Belediye Başkanı Halit Doğan da izledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman